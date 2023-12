Netflix: zapowiedzi na 2024 rok. Co będziemy oglądać? Zebraliśmy wszystkie premiery

W 2024 roku będzie również coś dla fanów "Wiedźmina" - w serwisie zadebiutuje film animowany "The Witcher: Sirens of the Deep", oparty o jedną z oryginalnych opowieści o Geralcie z Rivii. Fabuła produkcji podąża za tytułowym łowcą potworów, który zostaje wynajęty do zbadania serii ataków w nadmorskiej wiosce. Kiedy zostaje wciągnięty w wielowiekowy konflikt między ludźmi a podwodnymi istotami, będzie musiał rozwiązać zagadkę, zanim działania wojenne między obydwoma królestwami przerodzą się w krwawą wojnę. Głosu Geraltowi użyczył Doug Cockle, a Yennefer i Jaskra dubbingować będą znani już z serialu "Wiedźmin" Anya Chalotra oraz Joey Batey.



Premiera animacji "The Witcher: Sirens of the Deep" latem 2024 roku.