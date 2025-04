Brad Pitt powróci jako Cliff Booth. To będzie kontynuacja Pewnego razu…w Hollywood

Jak podaje World of Reel, realizowany dla Netflixa film Finchera będzie zatytułowany "The Continuing Adventures of Cliff Booth". Według doniesień portalu, tytułowy, grany przez Pitta bohater ma w nowej historii pełnić funkcję swego rodzaju "naprawiacza", zakulisowego gracza, gościa wynajmowanego przez studia do czarnej i cichej roboty - w momencie jakiegoś skandalu, szantażu, problemu sprawianego przez gwiazdy. Ma działać zupełnie w cieniu, charakteryzować się lojalnością, skutecznością i niewzruszeniem wobec tego, co robi. Wydaje się, że to może być, oprócz dość logicznego ruchu fabuły w tym kierunku, całkiem ciekawe rozwinięcie postaci, którą mogliśmy oglądać w poprzednim filmie. Przypomnijmy - Brad Pitt został za rolę Cliffa Bootha nagrodzony Oscarem po raz pierwszy w swojej długiej karierze.