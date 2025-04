Netflix walczy o młodego aktora z Dojrzewania. Jego sukces przejdzie do historii

Cooper, który ma obecnie 15 lat i nie miał dotychczas żadnego doświadczenia aktorskiego, jest wczesnym faworytem do nagrody za swoją drugoplanową kreację. Do tej pory najmłodszym aktorem, któremu udało się zdobyć Emmy, jest Scott Jacoby - w 1973 r. w wieku 16 lat został nagrodzony Emmy za rolę w serialu "That Certain Summer". Copper nie będzie jedynym pretendentem z ramienia Netfliksa do nagrody - aktor będzie rywalizował z Javierem Bardemem z serialu "Potwory. Historia Lyle’a i Erika Menendezów".