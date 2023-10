Brie Larson ma już dość roli Kapitan Marvel. Aktorka nie kryje rozczarowania

Brie Larson zaskarbiła sobie pokaźne grono hejterów. Fakt posiadania mocnych feministycznych opinii, kilka wyrwanych z kontekstu sformułowań i wcielanie się w jedną z najpotężniejszych postaci w MCU sprawiły, że niechętni lewicującym aktorkom oraz silnym bohaterkom internauci - przede wszystkim mężczyźni - nie przepuszczą okazji, by zaatakować gwiazdę we wpisie czy komentarzu w social mediach. Zarzucają artystce mizoandrię, seksizm i opętanie czymś, co modnie nazywają "ideologą woke".



Doszło do tego, że niedawno w obronie przyjaciółki publicznie stanął Samuel L. Jackson (aktorzy współpracowali ze sobą już wielokrotnie). Powiedział wówczas: - Ona nie pozwoli, by te ataki ją zniszczyły. Ci faceci, incele, którzy nienawidzą silnych kobiet, albo faktu, że jest feministką, która ma swoją opinię i nie boi się jej wyrażać? Wszyscy chcą, żeby inni ludzie podporządkowywali się ich wymaganiom.



Niestety, wygląda na to, że aktorka - którą, swoją drogą, do przyjęcia angażu w Marvelu przekonał właśnie Jackson - ma dość.