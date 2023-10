Na Disney+ wjeżdża właśnie nowy serial od Marvela. Wreszcie świetny, a nie mierny

W tekście omawiam pierwsze dwa odcinki 2. serii serialu „Loki”, ale potencjalne spoilery są odpowiednio zamazane.



Powiedzieć, że na 2. sezon serialu „Loki” czekałem jak na powtórne przyjście nordyckiego bóstwa, to jak nic nie powiedzieć. Przed seansem nie oglądałem nawet zwiastunów, które wedle mojego redakcyjnego kolegi zapowiadały świetne widowisko, by uniknąć jakichkolwiek spoilerów. Po kilku ostatnich wpadkach Marvela to właśnie uwielbiający zielony kolor bóg psot i opowieści jest jedyną nadzieją na to, by przywrócić seriale MCU na właściwe tory (w przypadku tego filmowego Marvela to zadanie spoczywa na barkach Deadpoola i Logana).