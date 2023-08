"Spider-Man 4" wstrzymany, ale scenariusz jest świetny. Co się dzieje z filmem?

Dużo się ostatnio mówi o Spider-Manie. Z jednej strony ktoś rzucił, że Człowiek Pająk grany przez Tobey Maguire'a może dostać kolejny film, a z drugiej - Andrew Garfield mówi o niewyczerpanym potencjale "Niesamowitego Spider-Mana", jakby mógł doczekać się domknięcia trylogii. Najbardziej nurtujące fanów pytania dotyczą jednak serii MCU z Tomem Hollandem. Bo w tym wypadku doszło do zawirowań.



Jeszcze przy okazji promocji "Bez drogi do domu" Tom Holland wspominał, że nie ma podpisanego kontraktu na kolejne filmy ze Spider-Manem. Ostatnio, udzielając wywiadu na temat serialu Apple TV+ "W tłumie" zaznaczył, że uwielbia Człowieka Pająka, ale zgodzi się w niego ponownie wcielić, jeśli scenarzystom uda się przebić wszystko, co zrobili do tej pory. To wysoko postawiona poprzeczka, ale mogło się udać.



