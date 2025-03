Reżyser miał wyłudzić od Netfliksa miliony na serial, który nigdy nie powstał

Po tym, gdy w 2018 r. Rinsch przedstawił pomysł na serial "White Horse"/"Conquest", Netflix postanowił zainwestować w 1. sezon produkcji 44 mln dol. Dodatkowy wkład wniósł również Keanu Reeves, dzięki któremu filmowiec nakręcić zwiastun i 6 krótkich odcinków. Cały serial miał natomiast zostać zrealizowany w Kenii, Meksyku, Rumunii, Berlinie, na Węgrzech i w Urugwaju w 2019 r. Ostatecznie zdjęcia rozpoczęły się w Brazylii, jednak budżet został prędko przekroczony - doprowadziło to do wstrzymania produkcji w grudniu 2019 r. Rinsch zażądał wówczas od Netfliksa 11 mln dol., które ostatecznie otrzymał w marcu 2020 r. No i rozpętała się pandemia COVID-19.