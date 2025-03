Autorka Chłopek walczy z wydawnictwem. Chce wejść na drogę sądową

To już niemal 2 lata od debiutu reportażu "Chłopki. Opowieść o naszych babkach", który zyskał miano bestsellera i zdobył wiele nagród, m.in. dwa Bestsellery Empiku, Nagrodę Kulturalnej Onetu i Miasta Krakowa O!lśnienia, a nawet nominację do Literackiej Nagrody Nike. Ale, jak to z bestsellerami bywa, nigdy nie wiadomo, kiedy wśród czytelników coś tak zażre, że będą w stanie zarwać noc, by z zapałem chłonąć daną pozycję. "Chłopki" właśnie taką książką się stały, a taki stan rzeczy wiąże się nie tylko z dobrymi, ale również gorszymi skutkami.