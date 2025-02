ASAP Rocky uniewinniony. Po ogłoszeniu werdyktu rzucił się na Rihannę

Po ponad czterech latach od zdarzenia ASAP Rocky może odetchnąć z ulgą - po trwającym 3 tygodnie procesie o dwie napaści z użyciem półautomatycznej broni palnej, raper usłyszał wyrok uniewinniający. Za popełnienie przestępstwa groziły mu 24 lata więzienia. Associated Press podał, że w przededniu rozprawy ASAP Rocky mógł zgodzić się na 6 miesięcy za kratami w zamian za przyznanie się do winy w związku z jednym z zarzutów, jednak ostatecznie tego nie zrobił. Opłaciło się - ława przysięgłych miała wątpliwości co do jego winy.