Gwiazda filmu „Watchmen” mówi, że w branży filmowej to mężczyzn słucha się bardziej

Niedawno Carla Gugino rozmawiała z gwiazdą „Gry o tron”, Leną Headey, dla magazynu Interview. Powiedziała, że wielokrotnie zdarzało jej się w ogóle nie poruszać jakiegoś tematu podczas zdjęć, ponieważ bała się, że zostanie źle odebrana. Nie chciała narzucać swojego zdania lub co gorsza, przez przypadek podważać czyjegoś autorytetu. Aktorka zaznacza, że nabawiła się, jak to nazwała, „małego zespołu stresu pourazowego”. Wielokrotnie spotykała się z sytuacjami, kiedy reżyser ignorował jej sugestie najprawdopodobniej dlatego, że po prostu jest kobietą. Zaznaczyła, że jeżeli dokładnie te same słowa padały z ust mężczyzny, to reżyser od razu uważał je za bardziej wartościowe.