Brad Pitt atakowany przez prawników byłej żony. Padły oskarżenia o znęcanie się

Adwokaci Angeliny Jolie powiedzieli, że były mąż stosował wobec niej przemoc. Brad Pitt zaprzecza, żeby tego typu sytuacje miały miejsce. Zaznacza również, że nie usłyszał żadnych zarzutów w sprawie rzekomej awantury na pokładzie samolotu lecącego do Nicei we wrześniu 2016 roku. Jolie przekonywała już wcześniej, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu i stał się agresywny. Miał uderzyć ich najstarszego syna, gdy ten stanął w obronie matki. Obecnie prawnicy aktorki twierdzą, że incydent, którym swego czasu zajmowało się FBI, nie był jednorazowy. Podkreślają, że Pitt znęcał się fizycznie nad żoną na długo przed wspomnianą wyżej podróżą. Jednak to właśnie wtedy podniósł rękę dzieci, co zostało podkreślone w dokumentach sądowych, dotyczących trwającego postępowania.