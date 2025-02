Beznadziejne filmy o miłości atakują Prime Video. Włączacie je chyba nie po to, żeby je obejrzeć, prawda?

To nie jest tak, że użytkownikom Prime Video podobają się same złe filmy. W końcu na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie na pierwszym miejscu wciąż znajdziemy całkiem dobry thriller "The Order: Ciche braterstwo". Nieco dalej zobaczymy też świetny serial (anty)superbohaterski "Niezwyciężony", który chwilę temu powrócił z nowym sezonem. Wyżej jednak mamy... o matulu, tego nieszczęsnego "Kruka", co w sierpniu straszył na ekranach kin.



Tak, "Kruk" dobrze wam się kojarzy z tym odjechanym horrorem z lat 90., na planie którego zginął Brandon Lee. Ta gotycka stylów, mroczny klimat i całe pogłębiające się szaleństwo wciąż się sprawdza. Ba! Każdy z trzech sequeli (a nawet serialowy spin-off) wciąż sprawdza się lepiej niż ta nowa wersja. Jej scenarzyści Zach Baylin i William Josef Schneider postanowili bowiem przerobić pełen smutku, gniewu i żalu komiks Jamesa O'Barra na young adultową z ducha opowieść o miłości. Aua, przecież sama ta koncepcja boli.