3. sezon Reachera pręży muskuły dla twojej frajdy. Recenzja nowej serii hitu Prime Video

Oczywiście wiadomo, jak to wszystko się potoczy. Akcja zmierza w dobrze nam znanych kierunkach, przez co zwroty akcji da się przewidzieć na długo zanim nastąpią. Ba! Nawet jeśli agentka Duffy w humorystycznej wstawce odrzuca Reachera i tak domyślamy się, że w końcu wylądują ze sobą w łóżku. To przecież Reacher. Nie prawdziwy człowiek, a wyidealizowany twór męskiej wyobraźni, który rwie się do bójki w obronie znieważanej damy, bo zawsze walczy w obronie wyznawanych wartości i siłą oraz sprytem wychodzi cało z każdej opresji. Zasady wciąż obowiązują te same: kłopoty same znajdują głównego bohatera, a on wychodzi z nich zdobywając dziewczynę i kopiąc wszystkim tyłki, aby na koniec odjechać w stronę zachodzącego słońca.