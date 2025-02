Gwiazdor Reachera potwierdza: Prime Video planuje kontynuację sitcomu z jego udziałem

[Granie Thada] przypominało moje studenckie doświadczenie. Co prawda sam rzuciłem studia, ale z tego co słyszałem, dla wielu osób to przypomina właśnie ich czas na studiach. Więc dobrze się bawiłem na planie tego serialu. Właściwie teraz ustalamy wszystko z Amazonem, wiesz. Zamierzamy zrobić 4. sezon. Staram się to jakoś wpasować w swój grafik. Ale szczerze, naprawdę, będę szczery – myślę, że to będzie najlepszy sezon "Blue Mountain State", jaki kiedykolwiek powstał. Jest cholernie zabawny i sposób, w jaki przywracamy postacie i dostosowujemy je do współczesnych realiów, wydaje mi się po prostu idealny.



Wszystko się zmieniło. Wiesz, teraz możesz zarabiać na graniu. Jest mnóstwo nowych rzeczy, którymi możemy się bawić i które zaskoczą taką postać jak Thad. Myślę, że to będzie świetna zabawa. "Reacher" też jest fajny na swój sposób, ale to ciężka robota. Na planie spotykam się z dorosłymi facetami, którzy płaczą i mówią: "Nie dam rady, stary, nie wiem, jak ty to robisz". A ja na to: "Ogarnij się, człowieku, musimy dokończyć tę walkę". To jest trudne, więc nie ma tej samej frajdy, ale daje to ogromną satysfakcję. To zupełnie inne doświadczenia.