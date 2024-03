Najlepsze filmy Christophera Nolana wleciały na HBO Max. To święto fanów reżysera

Ten tytuł oferuje podróż prosto w otchłań snu. Fabularnie dzieje się to wskutek ingerencji w ludzki umysł za pomocą zaawansowanej technologii. Czy można na tym zarabiać? „Incepcja” mówi, że tak, ale jest to bardzo niebezpieczna praca. Cobb (Leonardo DiCaprio) jest szefem zespołu, który specjalizuje się w organizowaniu i przeprowadzaniu włamań do snów innych ludzi. W ten sposób cała grupa pozyskuje ważne informacje, ale też wprowadza do umysłu nowe dane. Jednak jedno z zadań okazuje się być o wiele trudniejsze od poprzednich i wymaga wejścia jeszcze głębiej – w sen we śnie.