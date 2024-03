"Chyłka" już nie tylko na Playerze. Adaptacja powieści Remigiusza Mroza wpadła do HBO Max

"Chyłka" to serialowa adaptacja powieści Remigiusza Mroza ("Zaginięcie", "Kasacja", "Rewizja", "Inwigilacja" oraz "Oskarżenie") z Magdaleną Cielecką w roli głównej, która spotkała się z pozytywnym odbiorem nie tylko fanów pisarza, ale także miłośników kryminalnych produkcji. Serial zadebiutował w sieci w 2018 r., a jego ostatni sezon został wyemitowany w 2022 r. Do tej pory tytuł można było oglądać wyłącznie w serwisie Player, do którego zwykle trafiają polskie kryminały. Od wczoraj produkcja jest dostępna także w ofercie HBO Max, gdzie można obejrzeć już pierwsze dwa sezony.