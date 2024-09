Jeden z najlepszych horrorów roku nareszcie w polskim VOD. Niedawno podbijał kina

„Ciche miejsce: Dzień pierwszy” sumarycznie nie zarobiło tak dużo i nie zostało aż tak wysoko ocenione, ale to wciąż dobrze przyjęty obraz, który w nieco ponad dwa miesiące zarobił kilkakrotną wartość swojego budżetu. A teraz zarobi jeszcze więcej - również dzięki polskim widzom, którzy od 11 września mogą znaleźć tę produkcję w ofertach dostępnych u nas platform VOD.



„Dzień pierwszy” to klasyczny prequel, a zarazem prolog - film pokazuje nam, jak to wszystko się zaczęło. Obserwujemy, jak znany nam świat wali się w gruzy, z nieba spadają meteoryty, a obce, tajemnicze bestie rozpoczynają konsekwentną depopulację. Później zapada cisza, bo tylko ona może ocalić ludzi przed śmiercią. Później dostajemy coś, co już dobrze znamy - dosłownie „cichą” historię o zdeterminowanych jednostkach, które zamierzają przetrwać za wszelką cenę.