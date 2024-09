Saulnier - jak to ma w zwyczaju - nie traci czasu. Już pierwsze pełne napięcia minuty to wejście w samo sedno tej intrygi. Jednocześnie, choć nie podpiera filmu wątkami pobocznymi, twórca znajduje czas, by powiedzieć nam coś więcej o swoich bohaterach, a przy okazji dotknąć kilku problemów współczesnej Ameryki. Motywem przewodnim jest tu bowiem komentarz na temat tego, jak walka policji z korupcją wcale jej nie wykorzeniła, a raczej zmusiła do ewolucji. Do naginania systemu i działania w taki sposób, by nikt nie chciał się jej sprzeciwiać, bo wynikające z niej korzyści są naprawdę dalekosiężne.



Jego „Rebel Ridge” to kolejna pełna napięcia opowieść o bezkompromisowej walce dobra ze złem. Nie bez powodu można w niej dostrzec powidoki dawnych westernów - Terry, samotny jeździec, wjechał do niewłaściwego miasta i przez przypadek ściągnął na siebie kłopoty. Rzecz w tym, że ci, którzy postanowili zesłać je na przybysza, nie mają pojęcia, z kim zadarli. A gdy to wreszcie zrozumieją, będzie za późno.



Tym z was, którzy Saulniera nie znają, a którym powyższa zajawka kojarzy się z klasycznym akcyjniakiem o mordobiciu w imieniu zemsty, wyjaśniam: nic z tych rzeczy. Terry nie będzie w pojedynkę wyrzynał pół miasteczka w ramach osobistej wendety. Przeciwnie, postara się zrobić wszystko, by działać zgodnie z prawem, a w razie czego nikogo poważnie nie skrzywdzić. Co będzie trudne, biorąc pod uwagę, że jego wrogowie to policjanci. Reżyser stopniowo podnosi stawkę, zagęszcza atmosferę i przygotowuje grunt pod ostateczne starcie - musicie jednak wiedzieć, że większość filmu wolna jest od scen przemocy (no, przynajmniej tej fizycznej). Terry stara się, jak może, by uniknąć eskalacji, a my śledzimy te poczynania z gulą w gardle, wiedząc, że bohater stąpa po krawędzi, że spiskujące przeciw niemu siły są zbyt potężne, że ci, którzy postanowili mu pomóc, mogą skończyć tragicznie. Gdy zatem wreszcie dochodzi do większej potyczki, już od dawna siedzimy na krawędzi fotela.



Sceny akcji należą do tych surowszych, bardziej wiarygodnych, bazujących na prawdopodobnych umiejętnościach, opierających się na wykorzystaniu przewag - m.in. terenowych. I odrobiny szczęścia. Bohater działa z niebywałą precyzją - przygotowuje kilka planów i robi wszystko, by je zrealizować. Ale błędy się zdarzają. A emocje widzów rosną.



Saulnier nadaje filmowi rytm techniką działań Terry’ego oraz czarnym humorem, którym przyprawia bodaj wszystkie swoje dzieła. Dzięki temu całość, choć może odrobinę za długa, nigdy nie nuży, nie rozrzedza klimatu i nie traci uwagi odbiorcy. Dodajmy do tego targanego mieszanką desperacji i determinacji Aarona Pierre’a w głównej roli - wielką, chodzącą mieszankę żalu, zimnego gniewu i poczciwości - a otrzymamy kino, od którego trudno się oderwać. Z przyjemnością obejrzałbym jeszcze jeden film o Terrym Richmondzie - może by tak franczyza?