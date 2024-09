Dawno nic nie wgniotło mnie w fotel tak mocno, jak ten film. Teraz jest dostępny za darmo

Filmowa petarda za darmo? Bierzemy! „Top Gun: Maverick” zrobił przecież coś, co nie udało się zbyt wielu filmom. Sam nie mogłem w to uwierzyć, gdy pod koniec maja 2022 r. kończyłem seans. Od premiery ikonicznej „jedynki” minęło 36 lat, a oto zamiast filmowej nekrofilii i odcinania kuponów otrzymaliśmy pełnoprawny hicior o wybitnej realizacji.



Joseph Kosinski oddaje, rzecz jasna, hołd oryginałowi, nie rezygnuje z odrobiny sentymentalizmu, ale i nie pada na kolana przed poprzednikiem. To nowa opowieść z własną tożsamością, która skupia się na pogodzeniu się z przeszłością oraz międzypokoleniowym przekazaniu pałeczki. Przy okazji nabiera dystansu do bezkrytycznego spojrzenia na pewne dawne amerykańskie wartości i przedstawia nam dużo bardziej ludzkich, ciekawszych bohaterów. Sam Maverick jest tu wreszcie pełnokrwistą postacią, w którą wierzymy i z którą empatyzujemy.



Przede wszystkim jednak obraz wzniósł techniczny aspekt scen powietrznych zmagań pilotów na poziom, który sprawił, że cała reszta staje się w zasadzie tłem - i piszę to ja, który nigdy nie byłem wielkim fanem takich sekwencji na ekranie. To, co się tu wyrabia, to ogrom adrenaliny i esencja blockbusterowego doświadczenia.