„Bokser” mnie nie znokautował. Recenzja polskiego filmu Netfliksa

Bronią się za to bohaterowie - zarówno jako postacie, jak i aktorskie występy. Straumatyzowany wychowawczo Jędrzej to prostoduszny, mający problemy z agresją Ślązak z Bytomia. Kasia, w przykrym duchu czasów, jest gotowa porzucić własne marzenia, by wesprzeć męża i stać za nim na dobre i złe - przynajmniej do czasu, gdy ten nie przestanie być sobą. Zgodnie z obietnicą twórcy rzeczywiście zadbali o oddanie realiów tamtych czasów - nie tylko pod względem scenografii czy ogólnie pojętej estetyki, lecz także charakterów i sposobów wypowiadania się. Mamy tu zatem co nieco szowinizmu czy rasizmu, nadmiaru werbalnej i fizycznej przemocy (nie mam na myśli tej na ringu, rzecz jasna), niedzisiejsze sposoby rozumowania, nieporadność w chwili zderzenia z zachodnią rzeczywistością. Bohaterowie są napisani tak, by sprawiać wrażenie naturalnych - choć nie do przesady (np. śląska gwara pojawia się i znika, siłą rzeczy). To wyzwanie, któremu może i nie podołali wszyscy członkowie obsady, ale ci kluczowi - owszem.



Jak zawsze znakomity Eryk Kulm przekonująco sportretował niepotrafiącego regulować emocji, napędzanego głównie gniewem i miłością Jędrka - co więcej, przeszedł imponującą metamorfozę, nabierając mięśni i trenując boks, by jak najbardziej przekonująco wypaść na ekranowym ringu. Adrianna Chlebicka łączy w sobie troskę i determinację, Eryk Lubos irytuje i budzi sympatię zarazem, a Adam Woronowicz doskonale się bawi w roli przerysowanego Nicky’ego Presleya. Fajna to zgraja - szkoda, że nie dostała trochę ciekawszej fabuły.



Całe szczęście, że za scenariusz czy reżyserię nie odpowiada Maciej Kawulski (tym razem tylko w roli producenta). W przeciwnym razie ten ponad dwuipółgodzinny film zmieniłby się w trzygodzinny wideoklip, a fabułę zastąpiłby ciąg niezgrabnie sklejonych ze sobą scen, z których druga niekoniecznie stanowi logiczne następstwo pierwszej. Ostatecznie „Bokser” okazuje się zatem filmem nie tyle złym, co rozczarowującym - bo widać, że drzemał w nim potencjał na coś więcej. Powtarzanie się po dziesiątkach zachodnich klasyków utrudnia zaangażowanie się w tę przydługą opowieść, którą już doskonale znamy. Z drugiej strony - „Boksera”, w przeciwieństwie do wielu lokalnych produkcji z TOP 10 Netfliksa, można obejrzeć bez bólu. A że trafi na szczyt listy najpopularniejszych produkcji serwisu lada dzień po premierze - tego jestem pewien.