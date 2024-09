Prime Video wstrzymało produkcję 3. sezonu „Dobrego omenu”. To przez Neila Gaimana

Ekipa „Dobrego omenu” przygotowywała się do rozpoczęcia zdjęć do finałowego sezonu w Skocji. Adaptacja powieści Terry’ego Pratchetta i Neila Gaimana z obłędną obsadą (m.in. David Tennant, Michael Sheen, Jon Hamm, Adria Arjona, Michael McKean, Frances McDormand i kilka zaskakujących gościnnych występów) cieszyła się sympatią widzów i krytyków oraz niemałą popularnością. Niestety, Prime Video zdecydowało się wstrzymać produkcję, by rozważyć obecną, dość problematyczną sytuację. Amazon odmówił mediom komentarza.