Więcej takich adaptacji literatury. Ten film podbija streaming

Matthieu Delaporte i Alexandre de la Patelliere to duet scenarzystów, który ma na koncie naprawdę sporo zrealizowanych wspólnie projektów. Okazało się, że jak mało kto radzą sobie z adaptowaniem klasyków literatury - to właśnie oni odpowiedzialni są za trzy chwalone teksty, na bazie których nakręcono dwie części „Trzech muszkieterów” oraz wspaniałego „Hrabiego Monte Christo”. Teraz subskrybenci Canal+ online mają szansę nadrobić jeden z tych obrazów, który - niestety! - ominął polskie kina.



Film „Trzej muszkieterowie: Milady” dotarł do znacznie mniejszej liczby odbiorców, a szkoda, bo choć wypada nieco słabiej od „D’Artagnana”, to wciąż stanowi pierwszorzędną, jakościową awanturniczą przygodówkę, jakich współcześnie właściwie się już nie kręci.