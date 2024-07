"Ciche miejsce: Dzień pierwszy" trafi do VOD bardzo szybko. Jest konkretna data

Fabuła prequelu skupia się na Sam, chorującej na raka dziewczynie, która wraca do Nowego Jorku, by zjeść kawałek swojej ulubionej pizzy. Bohaterce nie dane będzie jednak skosztowanie wyczekanej przekąski - Sam zostaje bowiem uwięziona w koszmarze na jawie i zdaje sobie sprawę, że to może być jej ostatni dzień na Ziemi. W podróży przez zniszczony Nowy Jork towarzyszy jej kot Frodo oraz nieznajomy Eric, a niebezpieczeństwo będzie czyhać na bohaterów na każdym kroku.