To najdroższa odsłona uznanej serii horrorów. Warta swej ceny?

Muszę się do czegoś przyznać. Nie jestem fanem "Cichego miejsca". Dwie pierwsze części są OK, ale cała ich idea sprowadza się do gimmicku, taniej sztuczki z dźwiękiem, która odwraca uwagę od dziurawej i nazbyt melodramatycznej fabuły. Robi to całkiem skutecznie, bo seria stała się prawdziwym fenomenem, uwiodła tak krytyków, jak i widzów. Teraz nadszedł czas na prequel. A prequeli, jak chyba każdy, nie znoszę. Powód takiego stanu rzeczy tkwi w samej istocie ich formuły. Opierają się przecież na cofaniu zegara, przez co najczęściej bohaterowie muszą się uczyć tego, co my, jako widzowie, już wiemy. To robienie z nas idiotów. Zaznaczam od razu: "Dzień pierwszy" nie popełnia tego błędu. Ludzie bardzo szybko orientuje się, jak funkcjonują kosmiczni najeźdźcy, przez co scenariusz Jeffa Nicholsa od razu przechodzi do rzeczy.



Pomimo wszystkich moich uprzedzeń, tak do "Cichego miejsca" jak i prequeli, do "Dnia pierwszego" podszedłem pełen nadziei. W końcu sprowadza się do interesującej koncepcji próby wyciszenia wielkiego miasta. W dodatku Nowego Jorku, w którym, jak informuje nas plansza na samym początku filmu, średnie natężenie dźwięków wynosi tyle, co nieustanny krzyk. Ta kakofonia metropolii nie wybrzmiewa tu jak w "Nieoszlifowanych diamentach". Ba, nie ma nawet szans porządnie zaistnieć. Mimo to zmiana lokalizacji i tak wychodzi serii na dobre. Podobnie zresztą jak porzucenie perspektywy rodziny Abbottów. Tym razem naszą przewodniczką po świecie przedstawionym staje się Sam. A głównej bohaterce na życiu nie zależy. Choruje na raka, więc i tak umrze raczej prędzej niż później. W obliczu inwazji kosmitów jej jedynym celem okazuje się zjedzenie ulubionego kawałka pizzy. Z tego powodu nie ma tu tego naburmuszenia charakterystycznego dla poprzednich części. To spuszczenie z tonu działa jak guma do żucia dla całej franczyzy: odświeża.