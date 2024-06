Idzie nowe. A właściwie stare. "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" to prequel, który ma poszerzyć i zmienić perspektywę popularnej serii horrorów. Stojący za kamerą Michael Sarnoski przerzuca ciężar zainteresowań z rodziny Abbottów na innych bohaterów. Co prawda znany nam z "Cichego miejsca 2" Henri pojawi się na ekranie, ale pierwsze skrzypce gra w tym wypadku Sam, grana przez Lupitę Nyong'o. Akcja przenosi nas do hałaśliwego Nowego Jorku atakowanego przez kosmitów. Czy głównej bohaterce uda się przetrwać? Tego dowiemy się już w najbliższy piątek.



"Ciche miejsce: Dzień pierwszy" zadebiutuje w polskich kinach 28 czerwca, ale w Stanach Zjednoczonych odbyły się już pierwsze pokazy. Widzowie i krytycy są zachwyceni. W mediach społecznościowych chętnie dzielą się pierwszymi wrażeniami. Jeśli wierzyć tym wczesnym reakcjom, film przyprawia o dreszcze na plecach. A nawet jeśli was nie przerazi, to na pewno dostarczy mnóstwa emocji.