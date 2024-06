Są już pierwsze reakcje na ostatnią odsłonę uwielbianej horrorowej trylogii. "Objawienie"

Ti West lubi widzów zaskakiwać. Jak sam już przyznawał w wywiadach, w swojej horrorowej trylogii nie zamierza się powtarzać. O ile "X" zostało utrzymane w grindhouse'owej poetyce lat 70., o tyle jego prequel "Pearl" inspiracje czerpało już z klasycznego Hollywood. "MaXXXine" jest natomiast pomyślane jako sequel pierwszego wymienionego filmu i zabiera nas do lat 80. Reżyser, jak sam przyznawał, odnosi się w tym wypadku do giallo (brutalne włoskie kryminały) i slasherów.



Akcja "MaXXXine" rozgrywa się w 1985 roku. Po wydarzeniach przedstawionych w "X" tytułowa bohaterka postanawia zrezygnować z kariery gwiazdy porno i zostać hollywoodzką gwiazdą. Dostaje rolę w sequelu horroru "The Puritan". Kiedy wszystko już układa się po jej myśli, ktoś zaczyna mordować jej znajomych. Ewidentnie ma ją na celowniku. Czy to terroryzujący Los Angeles Nocny Prześladowca (Night Stalker)?