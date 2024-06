W tym roku horror zmienia perspektywę. Film grozy nie będą tylko straszyć

O horrorze "In a Violent Nature" zrobiło się głośno jeszcze w styczniu tego roku, kiedy zadebiutował podczas festiwalu w Sundance. Krytycy zdążyli go już pokochać, bo na Rotten Tomatoes cieszy się 82 proc. pozytywnych recenzji. Ale przecież to historia grupki przyjaciół, których atakuje zamaskowany morderca o nadprzyrodzonych mocach. Slashery przerobiły takie fabuły na wszelkie możliwe sposoby. Co więc jest takiego wyjątkowego w tym filmie? Mamy w nim do czynienia z narracyjnym twistem.



"In a Violent Nature" określa się mianem horroru eksperymentalnego, bo nie opowiada swojej historii z perspektywy ofiar, tylko zamaskowanego mordercy. To za nim podążamy, kiedy prześladuje i w brutalny sposób morduje kolejnych bohaterów. Oczywiście, w kinie grozy nie jest to wcale aż tak świeże podejście. Przecież "Maniac" z 2012 r. również z niego korzystał. W nieco bardziej komediowym ujęciu sięgnął po niego też "I ty możesz być mordercą" z 2018 r. Jednakże tym razem możemy już mówić o jakimś mini trendzie w gatunku.