Takiego otwarcia prestiżowe studio jeszcze nie miało. To najdroższy film wytwórni

"Civil War" zabiera widzów do dystopijnych Stanów Zjednoczonych, w których trwa właśnie wojna domowa. O co poszło? Tego nie wiadomo. Ale Wschód z Zachodem rzucają się sobie do gardeł. Grupa dziennikarzy wyrusza przez wyniszczony konfliktem kraj, aby przeprowadzić wywiad z prezydentem ponoszącym za to wszystko odpowiedzialność. Przedstawiane przez Aleksa Garlanda wydarzenia, choć wydają się odległe i nieprawdopodobne, okazują się mocno zakorzenione w rzeczywistości.



"Civil War" nie jest filmem łatwym. Stojące za produkcją prestiżowe studio A24 właśnie w takich tytułach się jednak specjalizuje - trudnych, wymagających, zmuszających do myślenia. Takiego hitu jeszcze jednak nie miało. W samych Stanach Zjednoczonych tytuł zdążył już zebrać w box offisie ponad połowę swojego budżetu. A to przecież najdroższy do tej pory projekt wytwórni. Kosztował 50 mln dol. Dla porównania: budżet oscarowego "Wszystko wszędzie naraz" wynosił 25 mln.