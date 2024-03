Tak pięknie o zagładzie jeszcze nikt nie opowiadał. Ten film jest tak intensywny, że aż wycieńczający

Czemu wojna amerykańsko-amerykańska w ogóle wybuchła? Tego Garland nigdy wprost nie mówi. Jednakże linia frontu przebiega aktualnie przez Charlottesville, a urzędujący prezydent porównywany jest do Kadaffiego, Ceausescu i Mussoliniego. To tak wyraźne odniesienia do najnowszej historii Stanów Zjednoczonych, że będą czytelne również pod naszą szerokością geograficzną. Od razu wiadomo przeciwko czemu i komu występuje tu reżyser i scenarzysta. Co chce powiedzieć mieszkańcom USA przed zbliżającymi się wyborami. Na pewno nie zajmuje stanowiska bezstronnego obserwatora, choć przecież o obiektywizmie "Civil War" w pewnym stopniu traktuje. "My jesteśmy tylko od dokumentowania pytań innych" - mówi w jednej ze scen główna bohaterka, słynna fotografka wojenna.



Lee wraz z dziennikarzem Joelem zamierzają przeprowadzić wywiad z prezydentem. Zadanie wydaje się niewykonalne, bo w stolicy wolności prasy się nie toleruje, do jej przedstawicieli się strzela, zanim padną jakiekolwiek pytania. W tej samobójczej misji bohaterom towarzyszy podstarzały reporter "tego co zostało z "New York Timesa"" Sammy i niopierzona fotoreporterka Jessie. Z Nowego Jorku razem ruszają do Waszyngtonu, a więc mitologizujący Zachód kierunek podróży z klasycznych westernów zostaje zachowany. Zamiast jednak celebrować amerykańskie wartości, Garland pokazuje ich rozpad.



