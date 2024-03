To najlepszy film z uniwersum Godzilli. Cóż za piękna rozpierducha

Fabuła? Cienka jak zad węża, ale jakaś tam jest. Po wydarzeniach przedstawionych w poprzednim filmie Godzilla żyje sobie spokojnie na powierzchni, zwalczając kolejnych złowrogich tytanów. Kong mierzy się natomiast z samotnością w Pustej Ziemi. Oba monstra okazują się poddenerwowane, wykazują niecodzienne zachowania. Ilene, Bernie i Jii postanawiają to sprawdzić. Wraz z Traperem ruszają do nowego królestwa przerośniętej małpy, która akurat znalazła swoich pobratymców. Tylko nie może się z nimi dogadać.



Choć Wingard wciąż zapatruje się w Juliusza Verne'a, to jednak "Nowemu imperium" bliżej do kina przygodowego przełomu wieków. I to bardziej "Bibliotekarza" niż "Mumii". Reżyser nie ukrywa, że serwuje nam naiwną rozrywkę, aczkolwiek udaje mu się wpleść do opowieści parę interesujących kwestii. Tradycyjnie dla MonsterVerse zastanawia się nad miejsce człowieka w łańcuchu pokarmowym i zahacza o krytykę kapitalizmu. Nie pozwala jednak, aby przysłoniło to prawdziwe idee stojące za tym filmem. Obiecywał walki wielkich potworów i je właśnie dostajemy. Jest głupiutko, ale widowiskowo.



Nazywanie "Godzilli i Konga: Nowego imperium" filmem aktorskim może być niewiele mniejszym nadużyciem niż w przypadku remake'u "Krola lwa". CGI może i za parę lat będzie kuło w oczy, ale dzisiaj prezentuje się wystarczająco dobrze, żebyśmy nie musieli się krzywić za każdym razem, gdy tytułowi bohaterowie stają do walki. I to właśnie jest clue całej zabawy. Żadne tam ludzkie dramaty, tajemnice i manipulacje. Naparzające się potwory grają pierwsze skrzypce. Sequele mają to do siebie, że podkręcają atrakcje znane z poprzedniej części danej serii. Zazwyczaj jest w nich przez to mniej, gorzej i słabiej. Ale w tym wypadku, nawet pomimo wysoko zawieszonej poprzeczki, Wingardowi rzeczywiście jest więcej, bardziej, mocniej.



Oczywiście, nawet z 200 mln dolarów Hollywood nie jest w stanie osiągnąć tego, co Japończycy za 12 mln w "Godzilli Minus One". To było jasne od początku. "Nowe imperium" okazuje się jednak najlepszym tytułem, jaki kiedykolwiek w ramach MonsterVerse dostaliśmy. Kong zgniata tu widzów na proch, który Godzilla zmiata z planszy mocą setek megaton.



"Godzilla i Kong: Nowe imperium" już w kinach.