Na Netfliksa wpadł właśnie serial od studia A24 - i jest fenomenalny!

"Awantura" to, najprościej pisząc, wielowarstwowy dramat o podłożu społecznym, podlany gęstym sosem czarnego humoru. Lee Sung Jin nakreślił w nim wierny obraz Ameryki już nie spolaryzowanej, a zatomizowanej; stawia na przeciw siebie przedstawicieli różnych warstw społecznych wraz z ich osobistymi dramatami, a każde z nich ma dokładnie tyle samo powodów, by nienawidzić drugiego. I tak Danny, który ledwie wiąże koniec z końcem i utknął w obskurnym małym mieszkaniu z bratem obibokiem, siłą rzeczy marzy o życiu, jakie wiedzie Amy - wściekłość na jej zachowanie miała zatem idealne warunki do wzrostu.



Z kolei Amy to kłębek nerwów, pogrążony w obsesji na punkcie gromadzenia pieniędzy i podtrzymania statusu. Nie muszę chyba dodawać, że nie ma ani czasu, ani nawet chęci, by cieszyć się swoim sukcesem. Ten krótki akt drogowej przemocy wydawał się być dla niej czymś, czego potrzebowała - momentem wolności, wytchnienia, zrobienia czegoś pod wpływem impulsu i emocji, na co na co dzień nie może sobie pozwolić. Ostatecznie ten spór daje bohaterom przestrzeń na wyładowanie gniewu i frustracji, które przez większość czasu tłumią. Nic dziwnego, że nie potrafią (i nie chcą) odpuścić.