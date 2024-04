Ta komedia romantyczna to hit Netfliksa. Teraz wiem, dlaczego, choć nie tego się spodziewałam

Z komedią romantyczną "Między nami ściana" jest trochę tak, jakby ktoś wpadł na genialny pomysł, ale miał zbyt mało czasu, by go dopracować. Mimo ciekawej relacji głównych bohaterów i cieszącej oko scenografii, produkcja wydaje się być nieco przerysowana i właściwie trudno jest uwierzyć w to, że przedstawiona w filmie historia mogłaby mieć miejsce. Nie twierdzę jednak, że nie można się na tym filmie dobrze bawić - jest w nich sporo zabawnych momentów, no i, co by nie powiedzieć, ładne przesłanie.