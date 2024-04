Chciałabym napisać, jak zły jest hit Netfliksa, ale szef zabronił mi przeklinać. To mnie pokonało

Tak, wiem, różne rzeczy się w życiu dzieją. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim kierunku poprowadzi nas głos serca. Ale mamy w tym wszystkim własny rozum oraz prawo głosu. Nica doskonale zdawała sobie sprawę z tego, co czuje do Rigela. Udawała, że go nienawidzi tylko po to, aby ukryć prawdę. Mówi to zresztą w pewnym momencie wprost. Dlaczego więc nie odezwała się ani słowem, gdy jej nowi rodzice postanowili wziąć chłopaka do domu? Zrobiła to dla życiowej fabuły? Można się jedynie domyślać, ale pewne jest tylko jedno – było to skrajnie nierozsądne. W ogóle sam proces adopcyjny jest bardzo dziwny. Zazwyczaj to niezwykle skomplikowana i czasochłonna procedura. W tym filmie nie jest. O dziewczynę trzeba było się starać, o chłopaka już nie. Wygląda to dosłownie tak, jakby rodzina skorzystała z jakiejś chorej promocji – dwa w cenie jednego. Przepraszam z góry za to porównanie, ale to zwyczajnie nie ma żadnego sensu. Poza tym produkcję „Rzeźbiarz łez” trzeba odbierać w sposób humorystyczny, jeżeli chcemy oszczędzić swoją psychikę.



Wspólnie dochodzimy więc do momentu, w którym „Zmierzch” łączy się z „After”. Przecież w tej opowieści skierowanej do młodzieży (tak, to pada w opisie książki) musi wystąpić erotyzm. Nica i Rigel długo nie wytrzymują z dala od siebie. Nawet jak rozmawiają o pogodzie, ich ciała znajdują się w odległości kilkunastu centymetrów. Pewnie ktoś mógłby stwierdzić, że jest to pewien rodzaj sensualności. Jest, ale ogląda się go wyjątkowo nieprzyjemnie. Każdy dotyk sprawia wrażenie niezwykle krępującego. Jakby para nie darzyła się wzajemnie żadnym głębszym uczuciem. Na ekranie obserwujemy zamiast tego monotonne naruszanie przestrzeni osobistej. Wszystko jest tutaj wymuszone – miłość, tragizm, mrok, emocjonalność. Naprawdę ciężko przez to przebrnąć. W szczególności biorąc pod uwagę fakt, że postacie są napisane najprawdopodobniej na kolanie, w czasie przerwy na kawę. Każdy ma dosłownie jedną cechę charakteru, wypowiada się okropnie nieskładnie i zachowuje się tak, jakby konsekwencje nie istniały. W pewnym momencie naszym oczom ukazuje się scena, gdy jedna w uczennic szkoły, do której uczęszcza Nica, pochyla się nad śpiącą w jej łóżku koleżanką i całuje ją w usta. Nigdy nie odważyła się powiedzieć jej, co naprawdę czuje, więc zamiast tego w obrzydliwy sposób narusza jej nietykalność cielesną. Oczywiście cały wątek jest skonstruowany tak, aby sprawiał wrażenie romantycznego, jednak nie dajcie się zwieść. Aż ciężko wraca mi się do tego myślami.



Osobiście było mi niedobrze podczas oglądania filmu „Rzeźbiarz łez”. Do tej pory skręca mnie za każdym razem, gdy przypomnę sobie o tym przekleństwie. Ten tytuł nie tylko mnie do siebie zniechęcił, ale też niesamowicie zirytował. Bardzo denerwuje mnie to, jak produkcje ukrywają swoje prawdziwe ja pod teatralną maską. Robią z tragedii pretekst do banalnej i kontrowersyjnej historyjki miłosnej. Na to powinien być chyba jakiś paragraf lub chociaż plansza ostrzegająca widzów. Tutaj nie udało się dosłownie nic. Opowieść sama w sobie jest skrajnie przewidywalna i na siłę spoetyzowana. Nie oglądajcie tego, dla własnego dobra. Był to najgorszy odcinek „Ukrytej prawdy”, jaki widziałam w życiu.



Film „Rzeźbiarz łez” można obejrzeć (na własną odpowiedzialność) na platformie Netflix.



