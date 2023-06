W tamtym czasie trwała walka "Rambo" kontra "Commando". Arnold przewidywał, że ludzie będą rozmawiać o jego filmie, bo był samoświadomy i nie traktował się poważnie, w przeciwieństwie do "Rambo". Obwiniam Sylvestra Stallone’a za zepsucie zakończenia “Commando”. Reżyser Mark L. Lester widział fragment “Rambo 2” i stwierdził, że Stallone zabija tam z milion gości, więc my musimy zabić więcej. Mark przekroczył zatem budżet, dodając ogromną scenę, gdzie zostaje pokonana cała prywatna armia. Zastrzelenie setki facetów nie było wpisane w scenariusz. Zabrakło budżetu i powiedzieli, że nie stać nas na nakręcenie tego, co napisałem.