Heros kina akcji przejmuje Netfliksa. Dostał serial, teraz będzie dokument

Nie zawsze można wygrywać. Netflix dał Arnoldowi Schwarzenegerowi własny serial, który aktualnie bije rekordy popularności wśród polskich użytkowników serwisu. Jest niestety równie słaby, co nudny. W nowym dla siebie formacie o wiele lepiej poradził sobie największy konkurent byłego gubernatora Kalifornii - Sylvester Stallone przejmujący amerykańską prowincję w "Tulsa King". Ba, nawet Agnieszka Grochowska skopała mu tyłek w "Dniu Matki". Nie ma jednak, co płakać nad rozlanym mlekiem, bo przecież mięśniak z Austrii ciężko sobie zapracował na status legendy kina akcji i nawet taka porażka (przynajmniej w sensie artystycznym) jak "FUBAR" tego nie zmieni.



Arnold Schwarzenegger od końca lat 60. jest aktywny przed kamerą. Ze względu na jego budowę, Hollywood upatrzyło dla niego rolę herosa kina akcji, dlatego już od wielu dekad gania po ekranie ze spluwami wielkości swoich mięśni, mieczami ostrymi, jak jego akcent i zaprowadza porządek, wszędzie tam, gdzie go brakuje. Widzowie szybko go pokochali, ale jego gwiazda z czasem zaczęła gasnąć, więc w końcu wywalczył sobie stołek gubernatora Kalifornii. Czyż historia jego amerykańskiego snu nie nadaje się na film?



Czytaj także: