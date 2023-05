Netflix, leave Arnie alone! Schwarzenegger zasłużył na lepszy serial

Moda na lata 80. nie tylko nie przemija, ale wręcz wzbiera na sile. Nawet Arnold Schwarzenegger i Sylvester Stallone fundują nam powrót do czasów swojej świetności, kiedy to ostro ze sobą rywalizowali. Jeszcze do niedawna żaden z nich nie mógł pochwalić się własnym serialem. To się zmieniło wraz z "Tulsa King", w którym Włoski Ogier udowadnia, że wciąż ma w sobie sporo ikry. Dzięki Netfliksowi wyzwanie rzuca mu teraz były gubernator Kalifornii, również chcąc nam pokazać jak sobie radzi w nowym dla siebie formacie. I chociaż pręży muskuły, jakby wciąż był młodzieniaszkiem, w tym wypadku starcie przegrywa. "FUBAR" to bowiem jedna z najbardziej leniwych komedii akcji ostatnich lat.



Schwarzenegger wciela się w agenta CIA Luke'a Brunnera, który zabił już tylu złoli, że może z czystym sumieniem przejść na emeryturę. Już myśli o wylegiwaniu się na statku, kombinuje jak odzyskać byłą żonę, cieszy się na możliwość spędzenia czasu z bliskimi, kiedy dostaje zlecenie na jeszcze jedną, ostatnią misję. Kolega lub koleżanka po fachu jest w niebezpieczeństwie, trzeba go ratować, więc z poczucia zawodowej solidarności zakasa rękawy i wraca do akcji. Bez problemu nawiązuje kontakt i w tym szpiegu w niebezpieczeństwie rozpoznaje własną córkę. Tak, to jeden z tych seriali o przepracowywaniu relacji rodzinnych w akompaniamencie sensacyjnych atrakcji. Jakbyście się jednak nie zorientowali, to w jednym z odcinków psycholog wam to wszystko przystępnie wyjaśni.



