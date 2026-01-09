REKLAMA
Czarne lustro wraca na Netfliksa. Będzie 8. sezon

To nie koniec "Czarnego lustra". Charlie Brooker ujawnił, że szykuje już 8. sezon hitowego serialu antologii, który ukaże się w serwisie Netflix.

Anna Bortniak
Wspaniała wiadomość dla fanów serialu "Czarne lustro". Serial antologia stworzony przez Charliego Brookera wróci do serwisu Netflix z kolejnym, 8. już sezonem. Twórca ogłosił kontynuację w wywiadzie dla serwisu Tudum.

Czarne lustro - będzie 8. sezon na Netflix

Brooker zapytany o to, czy może zdradzić coś na temat przyszłości "Czarnego lustra", odpowiedział:

Cóż, na szczęście ma przyszłość, więc mogę potwierdzić, że "Black Mirror" powróci, akurat na czas, by rzeczywistość go dogoniła. To ekscytujące. Ten fragment mojego mózgu już się aktywował i pracuje.

Ogłoszenie to nastąpiło zaraz po pojawieniu się informacji na temat nominacji 7. sezonu do Złotych Globów. Poprzednia odsłona "Black Mirror" zdobyła bowiem nominację w kategorii najlepszego serialu limitowanego, serialu antologicznego lub filmu telewizyjnego, a Rashida Jones i Paul Giamatti otrzymali nominacje za role w odcinkach "Zwyczajni ludzie" i "In Memoriam".

Twórca, który stwierdził, że tworzenie sezonu jest jak tworzenie albumu muzycznego, wyjaśnił, jakie zachodzą procesy podczas kreowania nowej odsłony:

To przydatny eksperyment myślowy, gdy zaczynam nową historię. Często myślę sobie: "Czego jeszcze nie zrobiliśmy i jakiego tonu szukam? Gdzie ten utwór pojawi się na albumie i w jakim kierunku muzycznym pójdziemy?". Dowiemy się. Jest bardzo mało prawdopodobne, że kiedykolwiek zobaczycie wesołe "Black Mirror".

7. sezon "Czarnego lustra" zadebiutował w kwietniu 2025 r. Data nowego sezonu na ten moment nie jest jeszcze znana.

09.01.2026
