Wszystkie odcinki "Czarnego lustra" od najgorszego do najlepszego . Wielki przewodnik po serialu

"Demon 79" to kolejny odcinek z najnowszego sezonu, który opowiada historię Nidy (Anjana Vasan), sympatycznej i dobrze wychowanej sprzedawczyni. Nida zupełnie nieświadomie przywołuje demona, który stawia przed dziewczyną brutalne zadanie: musi ona popełnić trzy morderstwa, by w ten sposób zapobiec końcowi świata. Nowy odcinek 6. sezonu, podobnie jak poprzednie 4, ledwo ociera się o technologię, nawiązując raczej do elementów nadprzyrodzonych, co nie do końca spotyka się z tym, co Charlie Brooker przedstawił w poprzednich sezonach "Czarnego lustra".