10 kwietnia 2025 roku - to ważna data dla miłośników science fiction. Na Netfliksa wjechał bowiem nowy sezon "Czarnego lustra". Charlie Brooker wraca nim do korzeni produkcji, ponownie skupiając się na zagrożeniach związanych z nową technologią. Ale! Nie umknęło mu też szaleństwo na punkcie multiwersów. Dlatego w jednym z odcinków eksploruje ten temat w ironicznym, charakterystycznym dla siebie stylu.



Odcinek "Bete Noire" opowiada historię Marii, której życie staje do góry nogami, gdy jej współpracowniczką zostaje koleżanka ze szkoły. Dość powiedzieć, że Verity nie pała do niej sympatią. Prowokuje i kłamie w żywe oczy. Tylko właśnie... czy na pewno kłamie? Wszystko, co mówi, okazuje się przecież prawdą. Jak to możliwe, że nagle zmienia rzeczywistość?