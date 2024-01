Zwiastun polskiego filmu wojennego Czerwone maki jest już w sieci. Kiedy premiera?

Fabuła produkcji przedstawiona jest z perspektywy Jędrka (Nicolas Przygoda). Młody chłopak, który przeżył okres niewoli w łagrach, opuścił Rosję wraz z Armią Andersa, zmieniając się z chłopca z dobrej rodziny w drobnego złodziejaszka i kombinatora, który zrobi wszystko, by przetrwać. Prawdziwą, wewnętrzną przemianę Jędrek przechodzi jednak wówczas, gdy poznaje żołnierzy II Korpusu oraz sanitariuszkę Polę (Magdalena Żak), do której zaczyna żywić głębokie uczucie. Tymczasem na froncie ma dojść do decydującego ataku na broniony przez niemieckie oddziały klasztor na wzgórzach Monte Cassino, a spektakularna bitwa zadecyduje nie tylko o losach żołnierzy i armii aliantów we Włoszech, ale również o życiu samego Jędrka.