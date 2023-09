Najlepsze seriale wojenne w historii. Wybieramy hity, które trzeba obejrzeć

Kryteria były proste: wybierałem odcinkowe produkcje bezpośrednio związane z tematyką wojenną lub po prostu wojskową, ale podchodzące do niej różnorako - są to zatem dramaty, kryminały, a nawet satyry (wśród których swoją drogą dominują tytuły od HBO). Oto one!



Spis treści: