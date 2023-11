Nowy wojenny miniserial Netfliksa wydawał się być przepisem na majstersztyk. Co tu się wydarzyło?

Wszystko to, co najpiękniejsze, lirycznie poruszające czy transcendentne w oryginale, zostało zgubione podczas przekładu opowieści z jednego medium na drugie. Miłośnikom powieści trudno będzie uwierzyć w to, że tak wdzięczna do adaptacji historia została tak karygodnie spłaszczona, sprowadzona do tanich emocji i efekciarstwa. Pozostali po prostu wzruszą ramionami i najpewniej dadzą sobie spokój po pierwszym odcinku.



Książka Doerra badała ludzką kondycję w konkretnych, skrajnie niesprzyjających zdrowemu życiu wewnętrznemu okolicznościach. Knight i Levy ledwo zanurzają czubek palca w tafli głębokiego jeziora emocjonalnych zależności. Ich wersja bohaterów to postacie płytkie, archetypiczne i niemal nierozwijane na przestrzeni kolejnych epizodów. Z kolei okrucieństwa wojny bardziej niż dramat przywodzą na myśl sieczki z kina superhero, którego twórcy stawiają na uczuciowy szantaż i nadmiar efektownych eksplozji.