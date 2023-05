Miała być radocha z zabijania nazistów, a nowy film wojenny Netfliksa nudzi bardziej niż lekcje historii

Ostatnie dni II wojny światowej. Naziści już wiedzą, że przegrali, ale jeszcze nie przyjmują tego do wiadomości. Heinricha poznajemy, kiedy po niemieckich pustkowiach ucieka przed oddziałem SS-manów. Niestety w końcu go dopadają i pytają, czemu postanowił zdezerterować, skoro na froncie radził sobie doskonale i nawet kilkukrotnie został odznaczony. "Nikt mnie o zdanie nie pytał, włożyli mnie w mundur i kazali zabijać" - odpowiada. "Krew i złoto" to jednak nie "Na Zachodzie bez zmian", żeby twórcy zaraz mieli rozpływać się w bezsensie i horrorze wojny. Gdy rolniczka Elsa ratuje głównego bohatera przed śmiercią, my już zacieramy rączki na czekające nas atrakcje. Bo przecież tego nie da się inaczej odczytać: żądny zemsty protagonista zaraz będzie się brutalnie rozprawiał z hordami przeciwników. Każdy, kto w mundurze III Rzeszy stanie mu na drodze, będzie miał przewalone jak w ruskim czołgu.



Przepraszam za tę oczywistą oczywistość, ale musi to wybrzmieć: filmów nie należy oceniać w kategoriach produkcji, którymi nigdy być nie miały. Marketing "Krwi i złota" jednoznacznie obnaża przed nami intencje twórców: nie spodziewajcie się ambitnego kina wojennego. Trailer w grindhouse'owym stylu niskim głosem narratora zapowiada atrakcje rodem z oldschoolowej eksploatacji, jakby Peter Thorwarth miał do nas przemówić z emfazą "Bękartów wojny" Quentina Tarantino. To zwodnicza forma promocji, bo zwiastun uderza nas z mocą panzerfausta, podczas gdy sam tytuł może pochwalić się co najwyżej siłą wysłużonego i zacinającego się Walthera P38.



