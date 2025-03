Kultowy film doczeka się nowej wersji. Kto podejmie się tematu po samym Davidzie Lynchu?

Huston stanie za kamerą biografii Josepha Merricka, szerzej znanego jako Człowiek Słoń. Choć wątek jego tragicznego losu został już sportretowany w czarno-białym klasyku Davida Lyncha z 1980 r., reżyser zapewnia, że jego film podejdzie do tej historii w zupełnie inny sposób.



Huston zadebiutował jako reżyser klimatycznym „Day of the Fight”, w którym Michael Pitt wcielił się w przeżywającego trudne chwile dawnego mistrza boksu. Film miał premierę w sekcji Orizzonti na 80. Festiwalu Filmowym w Wenecji, lecz jego późniejsza dystrybucja była niezwykle skromna. Jak przekonuje wielu zachodnich krytyków, gdyby stworzyć listę najbardziej niedocenionych perełek 2024 r., „Day of the Fight” bez wątpienia powinno się na niej znaleźć.