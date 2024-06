Tom Cruise od 20 lat wysyła Dakocie Fanning taki sam prezent urodzinowy

Podczas zdjęć do "Wojny światów", kiedy pracowałam z Tomem Cruisem, skończyłam 11 lat. Tom dał mi wtedy na urodziny mój pierwszy telefon komórkowy. To była Motorola Razr. Nie miałem do kogo zadzwonić, ale tak bardzo chciałam mieć tę komórkę. Musiałam dużo o niej mówić, bo podarował mi konkretnie ten model. To wspaniałe wspomnienie