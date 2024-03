Scenariusz do „Top Gun 3” jest już gotowy, ale Tom Cruise nie ma czasu, aby pojawić się na planie

Zaledwie wczoraj informowaliśmy o tym, co Jerry Bruckheimer powiedział na temat nadchodzącego tytułu „Piraci z Karaibów 6”. Ma być on rebootem oraz wprowadzać na ekrany swoistą świeżość zarówno w kwestii aktorskiej, jak i scenariuszowej.



Producent stwierdził również, że kontynuacja pirackiej sagi może ujrzeć światło dzienne wcześniej niż „Top Gun 3”. Opisywał, jak ciężko jest wpasować się w napięty harmonogram gwiazd powracających do swoich ról. Teraz wiemy już, że nie rzucał słów na wiatr. Scenariusz do filmu „Top Gun 3” jest już napisany i gotowy do realizacji, twórcy czekają tylko na to, aż Tom Cruise znajdzie dla nich wolną chwilę.