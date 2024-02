Tom Cruise wystąpi w nowym filmie reżysera „Zjawy”

Projekt traktowany jest na razie jako ściśle tajny. Oznacza to, że nie otrzymamy w najbliższym czasie dokładniejszych informacji na jego temat. Na ten moment wiadomo jednak, że będzie to oryginalna historia stworzona przez reżysera. Tom Cruise wyzwań z pewnością się nie boi, a nadchodzący film może być jednym z nich. Skąd takie przypuszczenie? Alejandro González Iñárritu od dłuższego czasu raczej się nie wychyla. Na temat jego artystycznych poczynań nie było żadnych wieści od bardzo dawna. Można zatem sądzić, że reżyser zamierza wrócić z przytupem. Dodatkowo, jeżeli powraca do korzeni rodem z „Birdmana”, to zapowiada się bardzo interesujące dzieło. Czekamy z zapartym tchem.