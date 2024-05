Daniel Radcliffe z prawdziwą klasą odpiera atak Rowling. Aktor nie zamierza przepraszać

J.K. Rowling od kilku lat prowadzi internetową wojnę z osobami transpłciowymi oraz tymi, którzy je wspierają. Jej liczne krytyczne i złośliwe wypowiedzi na ten temat sprawiły, że powszechnie niegdyś uwielbiana autorka cyklu powieści o Harrym Potterze podzieliła fanów i internautów. Przez batalię pisarki odwróciło się od niej wiele osób - i nawet gwiazdy filmów o małym czarodzieju, z którymi miała niegdyś świetny kontakt, zaczęły odnosić się z niechęcią do tego, co mówi. Daniel Radcliffe i Emma Watson nie raz stawali w obronie osób trans i walczyli o ich prawa, w związku z czym Rowling postanowiła wystrzelić nieprzyjemny zarzut w ich kierunku.



Gdy jeden z internautów napisał pod jednym z postów poczytnej autorki komentarz o treści: „Czekam, aż Dan i Emma złożą ci publiczne przeprosiny, wiedząc, że im wybaczysz”, ta odparła, że tak nie będzie. Dodała też, że gwiazdy, które przyłączyły się do ruchu mającego na celu „podważanie ciężko wywalczonych praw kobiet i które wykorzystują swoje platformy do wspierania procesu tranzycji u nieletnich”, mogą zachować swoje przeprosiny dla tych, którzy żałują tranzycji albo dla bezbronnych kobiet potrzebujących przestrzeni wydzielonej dla osób tej samej płci.



Przyszedł czas na odpowiedź Radcliffe’a.