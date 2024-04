J.K. Rowling atakuje gwiazdy "Harry'ego Pottera". Poszło o ich wsparcie dla osób transpłciowych

Dr Hilary Cass to pediatrka, która w swoich badania starała się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego liczba dzieci ubiegających się o skierowanie do klinik zajmujących się opieką zdrowotną osób transpłciowych gwałtowanie wzrosła. The Gurdian podaje, że między 2011 a 2012 z usługi skorzystało prawie 250 osób, a w latach 2021-2022 liczba ta wzrosła do ponad 5000. Podkreśliła, że do kliniki NHS zgłosiło się wiele dziewcząt.



Raport dr Cass skupia się na tym, że wiele osób nie otrzymało należytej opieki oraz na braku naukowych badań uzasadniających stosowanie hormonów u dzieci i młodzieży. Badaczka wspomniała także o zdystansowaniu się młodych osób od swoich rodziców, a w konsekwencji - braku wsparcia wśród najbliższych w temacie tranzycji. Podkreśliła, że wielu specjalistów boi się dzielić swoimi doświadczeniami i rzetelnymi badaniami w obawie o lincz. Stwierdziła, że w ostatnich latach wpływ na młodych ludzi w tej kwestii miały media społecznościowe: