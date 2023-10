J.K. Rowling woli iść do więzienia, niż zrezygnować z transfobicznych poglądów

To nie pierwszy raz, kiedy J.K. Rowling postanowiła ni stąd, ni zowąd rozpocząć dyskusję na temat osób transpłciowych. Kontrowersje wokół poglądów pisarki pojawiły się już kilka lat temu, kiedy na portalu X (wtedy jeszcze Twitter) umieściła wpis, w którym ironicznie komentowała, jak nazywać "osoby menstruujące". Wtedy po raz pierwszy przylgnęła do niej łatka TERF-ki, co paradoksalnie skłoniło autorkę "Harry'ego Pottera" do jeszcze mocniejszego wyrażania swoich transfobicznych poglądów. Od jej opinii odcięło się grono aktorów, a także muzeum w Seattle, które postanowiło nie umieszczać na wystawie przedmiotów związanych z jej osobą. Wygląda na to, że J.K. Rowling wciąż nic sobie z tego nie robi i kontynuuje swoją transfobiczną działalność na portalu X.